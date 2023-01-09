Стоимость объекта выросла до 1,1 млрд рублей.

В Александрове строительство школы на 1100 мест перенесли на 2024 год. Причина - отсутствие полного пакета документов.Как сообщает газета , с 2016 по 2021 год местные чиновники прошли путь от разговоров о новом учреждении до разработки ПСД. Проект был готов в начале 2021 года. Возведение объекта запланировали на 2023 год. Однако, в 2022 году из-за роста цен на стройматериалы смету пришлось пересчитывать. С 650 млн ценник вырос до 1,1 млрд.Власти рассчитывали, что проектирование, экспертиза и конечная смета будут готовы раньше, но этого не произошло. Полноценный пакет документов оказался не готов. В итоге сроки возведения сдвинули на 2024 год.Добавим, что само здание будет разделено на учебный, административно-хозяйственный и спортивный блоки. Проектом также предусмотрена блочно-модульная котельная и парковка для автобусов.