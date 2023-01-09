В деревне Прудищи Муромского района заработал отремонтированный фельдшерско-акушерский...
В деревне Прудищи Муромского района заработал отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт.
Стоимость работ составила 2,4 миллиона рублей, сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области. Это стало возможно благодаря программе национального проекта «Здравоохранение».
В здании, которое было построено 50 лет назад, полностью заменили полы, стены, двери и все инженерные сети. Специалисты установили кондиционер, а также отштукатурили и покрасили котельную.
На официальном сайте Министерства здравоохранения Владимирской области сообщается, что ФАП в деревне Прудищи обслуживает 4 населенных пункта: деревни - Прудищи, Дьяконово, Хоробрицы и Саванчаково.
Общая численность прикрепленного населения 341 человек.
Фото: pxfuel.com