В деревне Прудищи Муромского района заработал отремонтированный фельдшерско-акушерский...

В деревне Прудищи Муромского района заработал отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт.Стоимость работ составила 2,4 миллиона рублей, сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области. Это стало возможно благодаря программе национального проекта «Здравоохранение».В здании, которое было построено 50 лет назад, полностью заменили полы, стены, двери и все инженерные сети. Специалисты установили кондиционер, а также отштукатурили и покрасили котельную.На официальном сайте Министерства здравоохранения Владимирской области сообщается, что ФАП в деревне Прудищи обслуживает 4 населенных пункта: деревни - Прудищи, Дьяконово, Хоробрицы и Саванчаково.Общая численность прикрепленного населения 341 человек.Фото: pxfuel.com