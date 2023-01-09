В феврале жителей Владимирской области снова ждут праздничные выходные дни. Минтруд РФ напоминает,...

В феврале жителей Владимирской области снова ждут праздничные выходные дни.Минтруд РФ напоминает, что совсем скоро — в феврале и марте владимирцев ожидают важные даты. А это значит — праздничные выходные.В наступившем 2023-м году День защитника Отечества будет отмечаться в четверг. На последующую пятницу (24-е февраля) переносится один из январских праздничных выходных. Таким образом нерабочими днями станут 23, 24, 25-е и 26-е февраля.А вот в Международный женский день владимирцы отдохнут лишь 8-го марта, который выпадает на среду.Обратите внимание, что эти изменения относятся к тем, кто официально трудится по графику 5/2. Согласно статье 113 Трудового кодекса РФ работа в праздничные и выходные дни запрещена. Работодатель не вправе заставить вас работать 23-го февраля. Исключение — те случаи, когда специалист дает своё согласие (по просьбе руководителя) на выход в праздники.Всего в 2023-м году жителей Владимирской области ждёт 118 выходных дня.Фото: pxfuel.com