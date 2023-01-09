В городе Александрове из-за пожара в многоквартирном доме были эвакуированы 20 человек, в том числе...

В городе Александрове из-за пожара в многоквартирном доме были эвакуированы 20 человек, в том числе 2 ребенка.В вечернее время 8-го января (16:42) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступил звонок о пожаре на улице Лермонтова.Оказалось, что в многоквартирном доме №23 по неизвестным причинам загорелся балкон на 2-м этаже здания. На месте пожарно-спасательные подразделения увидели открытое горение. Оперативно были эвакуированы 20 человек, в том числе 2 ребенка.Специалисты не допустили распространения огня на всю квартиру и потушили горение имущества, а также внутренней отделки балкона (4 кв. м.). Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 11 человек и 3 единицы техники.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о том, что в случае возгорания следует оперативно звонить по телефону спасения «01» (со стационарного) или «101» (с мобильного).Фото: официальный сайт МЧС России по Владимирской области