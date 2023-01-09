В Гусь-Хрустальном патрульные полицейские в декабре 2022 года задержали двух женщин, планировавших продать более 160 грамм героина и 14 грамм мефедрона на территории Владимирской области.

В Гусь-Хрустальном патрульные полицейские в декабре 2022 года задержали двух женщин, планировавших продать более 160 грамм героина и 14 грамм мефедрона на территории Владимирской области. Патрулируя одну из улиц Гусь-Хрустального, полицейские заметили двух подозрительных женщин, хаотично бродивших по двору с камерой телефона. Увидев сотрудников органов, они пытались бежать, но были задержаны. Оказалось, что 33-летняя и