Перед Новым годом полицейские патрульно-постовой службы Гусь-Хрустального обратили внимание на двух...

Перед Новым годом полицейские патрульно-постовой службы Гусь-Хрустального обратили внимание на двух подозрительных женщин, которые хаотично ходили по двору жилого дома и что-то фотографировали на мобильный телефон. Заметив сотрудников полиции, они попытались скрыться, но были задержаны.В ходе беседы 33-летняя и 34-летняя уроженки сопредельных государств признались, что приехали во Владимирскую область с целью распространения наркотиков. У задержанных полицейские обнаружили свертки с неизвестным содержимым, а также мобильные телефоны, в фотогалерее которых имелись снимки участков местности с указанием географических координат тайников-закладок, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Из тайников оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков Гусь-Хрустального МО МВД России изъяли 18 аналогичных свертков. В них находилось в общей сложности 174 граммов наркотических средств.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранток возбуждено уголовное дело. Они заключены под стражу.Фото и видео пресс-служба УМВД по Владимирской области.