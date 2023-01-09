На сообщниц завели уголовное дело. До суда они просидят в СИЗО.

В Гусь-Хрустальном сотрудники ППС задержали двух закладчиц с крупной партией наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Во время патрулирования улиц полицейские увидели двух подозрительных женщин. Они хаотично ходили по двору и что-то фотографировали на телефон. Увидев ППСников, дамочки попытались скрыться, но были задержаны. Ими оказались иностранки 33 и 34 лет. При обыске сотрудники полиции нашли несколько десятков свёртков с героином и мефедроном (160 и 14 граммов).На сообщниц завели уголовное дело. До суда они просидят в СИЗО. Расследование продолжается.