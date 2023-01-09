В Киржаче местного жителя посадили в тюрьму на 1 год за неоднократное вождение автомобиля в...

В Киржаче местного жителя посадили в тюрьму на 1 год за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом виде.Известно, что 26-го октября 2022 года мужчина (с судимостью за преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), находясь в деревне Новоселово Киржачского района, выпив алкогольный напиток, вновь сел за руль автомобиля.Сотрудники ДПС попытались остановить нетрезвого водителя, однако тот упрямо продолжал движение.Возле одного из домов города Киржача в тот же день автомобиль всё же был остановлен.«Концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе превысила допустимую концентрацию почти в 5 раз», сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии–поселении. Управлять транспортом мужчина не сможет 3 года.Фото: pxfuel.com