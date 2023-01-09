Учащиеся со 2 по 11 классы будут заниматься дистанционно. Для первоклассников несколько дней будут выходными.

В Коврове из-за аномальных холодов продлили школьные каникулы. Об этом рассказала замглавы города по социалке Светлана Арлашина.Учащиеся со 2 по 11 классы будут заниматься дистанционно. Для первоклассников несколько дней будут выходными. Решение накануне вечером принято в управлении образования. Предполагается, что такой формат обучения продлится всего два дня. Ожидается, что уже с 11 января во Владимирской области потеплеет и ребята смогут вернуться к занятиям.Напомним, что в ночь с 8 на 9 января температура воздуха вновь опустилась ниже - 30.