К послужному списку злодея добавилось ещё одно уголовное дело.

В Коврове обвиняемый оскорбил и обматерил потерпевшую в зале суда. На мужчину завели уголовное дело о неуважении к суду.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в январе прошлого года в городском суде рассматривались уголовные дела об убийстве и хранении боеприпасов. Во время прений подсудимый публично оскорбил потерпевшую. В адрес женщины посыпалась нецензурная брань. Слова фигуранта расценены прокурором как унижение чести и достоинства последней. Он подал рапорт. К послужному списку злодея добавилось ещё одно уголовное дело.Материалы уже переданы судье для рассмотрения.