В Муроме местный житель не дождался согласования вывески на фасаде здания. Муромская городская...

В Муроме местный житель не дождался согласования вывески на фасаде здания.Муромская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в МКУ «Центр поддержки и социальных инициатив».Стало известно, что ещё 6-го сентября 2022 года от местного жителя поступило обращение, касающееся вопроса согласования вывески на фасаде здания. Ответ должен был «вернуться» в течение 30 дней, но, увы, этого не произошло.В итоге прокурором было внесено представление руководителю МКУ «Центр поддержки общественных и социальных инициатив».По результатам рассмотрения жителю Мурома наконец-то был дан ответ, а «виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности».В отношении руководителя муниципального учреждения возбуждено дело об «административном правонарушении», предусмотренном ст.5.59 КоАП РФ («нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»).Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com