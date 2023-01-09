Автодор опубликовал кадры с места возведения путепровода, который соединит Владимирскую и Нижегородскую области.

В Муроме строительство вантового моста через Оку продолжалось даже на Новый год. Автодор кадры с места возведения путепровода, который соединит Владимирскую и Нижегородскую области.Четвёртый этап строительства М-12 не останавливался и в праздники. Несмотря на морозы рабочие готовят к монтажу ещё одну пару вант. Уже установлено 12 из 34. Левый русловой полупролет объекта смонтирован на 50%, правый — на 25%.«Кроме этого, на четвертом этапе возведения автобана дорожники устраивают основание дороги, прокладывают кабельную канализацию, устанавливают сетчатое ограждение, укрепляют откосы. Задействовано 640 человек и 150 единиц спецтехники», - уточнили в госкомпании.