Прокурор подал иск в суд.

В Суздальском районе два детских сада остались без медицинской помощи. Прокуратура обязала местную ЦРБ получить лицензию на работу медкабинетов.В детских садах «Радуга» (Боголюбово) и «Семицветик» (Сновицы) медкабинеты оборудованы всем необходимым, но отсутствует лицензия. Разрешение на их работу «Суздальская районная больница» до сих пор не оформила.Прокурор подал иск в суд. Решение пока не принято, но с учётом того, что ранее ведомство заставило медучреждение получить аналогичное разрешение для Сокольской и Садовой школ, видимо, положительный результат не за горами.