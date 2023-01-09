В подмосковном Воскресенске женщина нанесла своему знакомому удар ножом в живот. 47-летнюю местную жительницу задержали сотрудники Росгвардии, об этом сообщают . Инцидент произошел в ..

В подмосковном Воскресенске женщина нанесла своему знакомому удар ножом в живот. 47-летнюю местную жительницу задержали сотрудники Росгвардии, об этом сообщают .Инцидент произошел в квартире. Между женщиной и ее гостем случился конфликт, который закончился поножовщиной, пишет интернет-издание . Теперь жительница Подмосковья подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений.