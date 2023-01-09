Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.

Массовые погромы в Бразилии. Сторонники бывшего лидера Жаира Болсонару, не признающие итоги октябрьских выборов, атаковали президентский дворец, Верховный суд и парламент, устроили столкновения с полицией.Чтобы разогнать толпу, в ход шли дымовые шашки, гранаты со слезоточивым газом. Задержанных уже более 400. Эксперты тем временем проводят параллели с попыткой захвата Капитолия в Вашингтоне.