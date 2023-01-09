Владимирская область держит холодный экзамен. Температура воздуха резко устремилась вниз. Как...
Владимирская область держит "холодный экзамен". Температура воздуха резко устремилась вниз. Как пережить морозы и надолго ли в регионе - "стойкие" минус 25 выяснял Александр Сыпченко.
Улицы и дороги Владимира скованы льдом, на столбике термометра непривычные минус 25. Владимирцы и гости областной столицы встречают морозы во всеоружии. Одетые по погоде приходу настоящей русской зимы даже рады.
Эдуард, турист:
- Меня как южанина конечно даже умиляет потому, что давно хотел походить так по холоду, практически центральная Россия, хорошо.
Наталья, турист:
- На самом деле очень атмосферно, а какая должна быть еще погода в рождественские морозы, поэтому все правильно, все идет своим путем, как говорится сибиряк- это не тот кто не мерзнет, а это тот кто хорошо одевается и вот мы оделись.
Экипировка у каждого своя. Идеален для холодов - костюм пряника. Промоутеры вынуждены проводить на морозе по 6 часов.
- Сейчас уже второй час. И не замерзли? Нет, у меня есть секретны способ подогрева. А какой? Это секре.
Чтобы не замерзнуть, врачи рекомендуют не выходить из дома на голодный желудок. Организм тратит на обогрев больше энергии. А вот приема алкоголя лучше избегать, "градус" увеличивает теплоотдачу, человек замерзает быстрее. Лицо, руки и ноги должны быть надежно защищены - они первыми страдают при обморожении. Лютый враг человека зимой, как ни странно, не мороз, а ветер.
Анатолий Уколов, главный врач владимирской городской больницы скорой медицинский помощи:
- Обморожение оно не только за счет минусовой температуры, очень сильно влияет влажность воздуха и ветер. Если подставлять открытые участки тела то обморожение наступает в разы быстрее. В Сибире при морозе 40 градусов в безветренную погоду можно менще получить обморожение чем на дальнем востоке, где стопроцентная влажность за счет морского климата при минус 5 и ветре.
В холодную погоду резко возрастают не только риски обморожений, но возникновения чрезвычайных ситуаций . Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры пожарной безопасности и не задерживаться на улице. В регионе объявлен максимальный уровень погодной опасности, подчеркивают в ведомстве.
Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:
- Хочется обратить внимание на правила пожарной безопасности в жилом секторе при эксплуатации печного отопления и электрооборудования. В Основном причина пожара происходит от перекала печей, а также появления трещин. И при разведении огня в печах с помощью легковоспламеняющихся жидкостей.
Резкое похолодание связано с ледяными воздушными массами, пришедшими из Мурманска. Сформировавшийся антициклон и привел к погодной аномалии, – поясняет начальник Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Малороссиянцев.
Владимир Малороссиянцев, начальник владимирского Гидрометцентра:
- Это холодный арктический воздух и вот сейчас вынос этого холодного воздуха постепенно происходит к нам на территорию области. Температура воздуха в дневные часы 20-25 градусов, в ночные часы 25-30.
Синоптики говорят, полярное вторжение продлится недолго. К середине следующей недели температура вновь придет в климатическую норму.
Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести Владимир