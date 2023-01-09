Владимирская область держит холодный экзамен. Температура воздуха резко устремилась вниз. Как...

Владимирская область держит "холодный экзамен". Температура воздуха резко устремилась вниз. Как пережить морозы и надолго ли в регионе - "стойкие" минус 25 выяснял Александр Сыпченко.Улицы и дороги Владимира скованы льдом, на столбике термометра непривычные минус 25. Владимирцы и гости областной столицы встречают морозы во всеоружии. Одетые по погоде приходу настоящей русской зимы даже рады.Эдуард, турист:- Меня как южанина конечно даже умиляет потому, что давно хотел походить так по холоду, практически центральная Россия, хорошо.Наталья, турист:- На самом деле очень атмосферно, а какая должна быть еще погода в рождественские морозы, поэтому все правильно, все идет своим путем, как говорится сибиряк- это не тот кто не мерзнет, а это тот кто хорошо одевается и вот мы оделись.Экипировка у каждого своя. Идеален для холодов - костюм пряника. Промоутеры вынуждены проводить на морозе по 6 часов.- Сейчас уже второй час. И не замерзли? Нет, у меня есть секретны способ подогрева. А какой? Это секре.Чтобы не замерзнуть, врачи рекомендуют не выходить из дома на голодный желудок. Организм тратит на обогрев больше энергии. А вот приема алкоголя лучше избегать, "градус" увеличивает теплоотдачу, человек замерзает быстрее. Лицо, руки и ноги должны быть надежно защищены - они первыми страдают при обморожении. Лютый враг человека зимой, как ни странно, не мороз, а ветер.Анатолий Уколов, главный врач владимирской городской больницы скорой медицинский помощи:- Обморожение оно не только за счет минусовой температуры, очень сильно влияет влажность воздуха и ветер. Если подставлять открытые участки тела то обморожение наступает в разы быстрее. В Сибире при морозе 40 градусов в безветренную погоду можно менще получить обморожение чем на дальнем востоке, где стопроцентная влажность за счет морского климата при минус 5 и ветре.В холодную погоду резко возрастают не только риски обморожений, но возникновения чрезвычайных ситуаций . Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры пожарной безопасности и не задерживаться на улице. В регионе объявлен максимальный уровень погодной опасности, подчеркивают в ведомстве.Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- Хочется обратить внимание на правила пожарной безопасности в жилом секторе при эксплуатации печного отопления и электрооборудования. В Основном причина пожара происходит от перекала печей, а также появления трещин. И при разведении огня в печах с помощью легковоспламеняющихся жидкостей.Резкое похолодание связано с ледяными воздушными массами, пришедшими из Мурманска. Сформировавшийся антициклон и привел к погодной аномалии, – поясняет начальник Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Малороссиянцев.Владимир Малороссиянцев, начальник владимирского Гидрометцентра:- Это холодный арктический воздух и вот сейчас вынос этого холодного воздуха постепенно происходит к нам на территорию области. Температура воздуха в дневные часы 20-25 градусов, в ночные часы 25-30.Синоптики говорят, полярное вторжение продлится недолго. К середине следующей недели температура вновь придет в климатическую норму.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести Владимир