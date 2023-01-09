В прошлом году построено 100 км межпоселковых газопроводов для 17 населенных пунктов.

Владимирская область заняла 6 место в рейтинге регионов РФ по газификации. Практика перечисления единовременных выплат на догазификацию отмечена «Газпромом», как одна из лучших.В прошлом году в губернии построено 100 км межпоселковых газопроводов для 17 населенных пунктов. Компенсация выдавалась на затраты по инженерным изысканиям, проектированию, прокладке коммуникаций, приобретению и монтажу оборудования.Субсидия составляла от 40 до 90 тысяч рублей в зависимости от категорий граждан. С 2023 года объём господдержки увеличен до 100 тысяч рублей.