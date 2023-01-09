Во Владимире вечером 8 января произошел пожар в двухэтажном доме №22 на улице Ильича. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в спасательную службу

Во Владимире вечером 8 января произошел пожар в двухэтажном доме №22 на улице Ильича. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в спасательную службу поступил в 18:58. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 15 человек и потушили пламя на площади 8 кв.м. Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекались 5 единиц техники, 18