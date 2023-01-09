Днем 9 января во Владимире случился пожар в квартире на 1 этаже многоквартирного дома на Жуковского, 8а. Из горящей квартиры спасатели вытащили 72-летнего мужчину. «По прибытии звено

Днем 9 января во Владимире случился пожар в квартире на 1 этаже многоквартирного дома на Жуковского, 8а. Из горящей квартиры спасатели вытащили 72-летнего мужчину. «По прибытии звено газодымозащитной службы отправилось на разведку и тушение пожара. Из квартиры, где находился очаг, был вынесен и спасен мужчина 1951 г.р. – он успел надышаться угарным газом», – сообщили