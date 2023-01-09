В новогодние праздники в городах Золотого кольца- тысячи туристов. Многолюдно и на центральных...
В новогодние праздники в городах "Золотого кольца"- тысячи туристов. Многолюдно и на центральных улицах Владимира. Каким увидели наш город те, кто путешествует по России?- расскажет Максим Калашников.
Во Владимир- за "ощущением истории". Так о цели путешествия говорят сами гости древней столицы. Шедевры белокаменного зодчества, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город, где зарождалась история Российской государственности. В новогодние каникулы область стала одним из самых популярных маршрутов внутреннего туризма.
Анна Лазарева, турист:
- Мы буквально приехали полчаса назад. Заметили красивый старый, старорусский город. Колоритный очень.
Дарья Куранова, турист из Орехово-Зуево:
- Очень красиво, необычно. Такой старый, древнейший, мне кажется, это город. Я прямо в восторге, мне очень нравится.
Большие экскурсионные группы и множество индивидуальных туристов - обычная картина в новогодние дни. Пришло время путешествий по родной стране, говорят люди. Спрос на экскурсии по городам "Золотого кольца" за последний год вырос многократно.
Наталья Климова, турист из Москвы:
- Люди хорошие, интересные памятники. Какие-то всегда мероприятия проходят здесь интересные. Поэтому мы каждый раз в любовью возвращаемся и будем ещё возвращаться.
Сергей Коваленко, турист из Москвы:
- Только что были на выставке современного искусства. Не очень его понимаем, но всё-равно интересно, спасибо.
Но вот готов ли Владимир к такому наплыву гостей в этом январе? Проблемы, о которых ежедневно говорят местные жители, не укрылись и от глаз туристов.
Наталья Климова, туристка из Москвы:
- Конечно, хотелось бы не скользить на этом ужасном льду, снегу.Остальное всё отлично.
Гости с сожалением отмечают, что не по всем центральным улицам комфортно передвигаться. В некоторых местах в пору надевать коньки - иначе не пройти. Ещё одна проблема - дефицит парковок. С ними во Владимире действительно "напряженка". И прежде всего в исторческом ядре. Люди либо оставляют машины далеко от центра, либо паркуют авто едва ли не вплотную к многовековым памятникам архитектуры. Вот, к примеру, стихийная парковка в охранной зоне Дмитриевского собора 12-ого столетия.
Владимир Рыбальченко, турист из Тулы:
- Парковок не густо, дорожки не сильно чищены, кататься можно на коньках везде, начиная прямо отсюда.
Древнему гостеприимному Владимиру есть над чем работать в плане "городской среды". Особенно зимней, говорят туристы.
С ними солидарны и жители. Общий образ исторического города- это, конечно, достопримечательности. Но это не единственные штрихи к портрету.
Максим Калашников, Егор Герасимов "Вести-Владимир"