В новогодние праздники в городах Золотого кольца- тысячи туристов. Многолюдно и на центральных...

В новогодние праздники в городах "Золотого кольца"- тысячи туристов. Многолюдно и на центральных улицах Владимира. Каким увидели наш город те, кто путешествует по России?- расскажет Максим Калашников.Во Владимир- за "ощущением истории". Так о цели путешествия говорят сами гости древней столицы. Шедевры белокаменного зодчества, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город, где зарождалась история Российской государственности. В новогодние каникулы область стала одним из самых популярных маршрутов внутреннего туризма.Анна Лазарева, турист:- Мы буквально приехали полчаса назад. Заметили красивый старый, старорусский город. Колоритный очень.Дарья Куранова, турист из Орехово-Зуево:- Очень красиво, необычно. Такой старый, древнейший, мне кажется, это город. Я прямо в восторге, мне очень нравится.Большие экскурсионные группы и множество индивидуальных туристов - обычная картина в новогодние дни. Пришло время путешествий по родной стране, говорят люди. Спрос на экскурсии по городам "Золотого кольца" за последний год вырос многократно.Наталья Климова, турист из Москвы:- Люди хорошие, интересные памятники. Какие-то всегда мероприятия проходят здесь интересные. Поэтому мы каждый раз в любовью возвращаемся и будем ещё возвращаться.Сергей Коваленко, турист из Москвы:- Только что были на выставке современного искусства. Не очень его понимаем, но всё-равно интересно, спасибо.Но вот готов ли Владимир к такому наплыву гостей в этом январе? Проблемы, о которых ежедневно говорят местные жители, не укрылись и от глаз туристов.Наталья Климова, туристка из Москвы:- Конечно, хотелось бы не скользить на этом ужасном льду, снегу.Остальное всё отлично.Гости с сожалением отмечают, что не по всем центральным улицам комфортно передвигаться. В некоторых местах в пору надевать коньки - иначе не пройти. Ещё одна проблема - дефицит парковок. С ними во Владимире действительно "напряженка". И прежде всего в исторческом ядре. Люди либо оставляют машины далеко от центра, либо паркуют авто едва ли не вплотную к многовековым памятникам архитектуры. Вот, к примеру, стихийная парковка в охранной зоне Дмитриевского собора 12-ого столетия.Владимир Рыбальченко, турист из Тулы:- Парковок не густо, дорожки не сильно чищены, кататься можно на коньках везде, начиная прямо отсюда.Древнему гостеприимному Владимиру есть над чем работать в плане "городской среды". Особенно зимней, говорят туристы.С ними солидарны и жители. Общий образ исторического города- это, конечно, достопримечательности. Но это не единственные штрихи к портрету.Максим Калашников, Егор Герасимов "Вести-Владимир"