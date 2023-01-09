Во Владимире осуждены члены преступной группы, производившие наркотические смеси. Владимирский...

Во Владимире осуждены члены преступной группы, производившие наркотические смеси.Владимирский областной суд вынес приговор в отношении троих участников преступной группы. Двое мужчин и одна женщина обвиняются в производстве наркотиков и участии в преступном сообществе.Кроме того, женщина признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков через Интернет группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.Установлено, что наркодельцы с ноября 2019 года в деревнях Арсаки и Гидеево Александровского района устроили лаборатории и производили для дальнейшей продажи растворы наркотических средств – смесей, содержащих в своем составе производное N-метилэфедрона.26 июня 2020 года преступная группа была выявлена сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области. Было изъято более 10 кг наркотической смеси.Помимо этого, женщина втайне от подельников вместе со своим сыном попыталась продать излишки произведенного ею наркотика в особо крупном размере (более полутора килограммов).Приговором суда участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 3 месяца и 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Женщина получила 15 лет колонии общего режима (её сын был осужден ранее).Также по решению суда у наркодельцов в доход государства были конфискованы два жилых дома и земельные участки, где производились наркотики, а также автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Ford Focus, которые использовались для перевозки наркотических средств, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.