Предприниматель отрицает свою причастность к делу.

Во Владимире возбуждено уголовное дело из-за подделки документов ради получения госконтрактов. Об этом сообщает прокуратура 33-го региона.Департамент ЖКХ в мае прошлого года включил предпринимателя в список квалифицированных подрядчиков, занимающихся разработкой проектных документаций, выполнением капремонта и инженерных изысканий. Основанием послужила заявка и трудовая книжка одного из его сотрудников. Таким образом бизнесмен незаконно получил право участвовать в торгах на получение госконтрактов.«При этом мужчина заверил, что не направлял никаких заявок. Кому принадлежит подпись и печать на заверенных бланках, он также пояснить не может», - поясняют в прокуратуре.По результатам проверки полиция завела уголовное дело по статье об использовании заведомо подложного документа. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в перипетиях запутанной истории.