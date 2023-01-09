Сегодня в 13 часов 56 минут поступил сигнал о возгорании в панельном жилом доме улице. Жуковского,...

Сегодня в 13 часов 56 минут поступил сигнал о возгорании в панельном жилом доме улице. Жуковского, 8 а во Владимире.На месте происшествия шел дым из квартиры на 1 этаже. Звено газодымозащитной службы для спасения людей обнаружила в квартире 71-летнего мужчину. Его вынесли наружу, оказали первую помощь и передали медикам, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Сотрудники МЧС не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Пострадала внутренняя отделка и имущество в квартире.К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, видео - ГУ МЧС по Владимирской области.