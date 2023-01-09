Вдобавок судья конфисковал у фигурантов два жилых дома, а также машины Toyota Land Cruiser Prado и Ford Focus.

Владимирским областным судом вынесен приговор троим организаторам нарколаборатории. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Двое мужчин и женщина с ноября 2019 по середину 2020 года наладили в деревнях Арсаки и Гидеево Александровского района производство смесей, содержащих N-метилэфедрон. В июне 2020 года банду накрыли сотрудники наркополиции. У преступников изъяли более 10 кг растворов для изготовления наркотиков.Кроме того, предприимчивая женщина «подтянула» к бизнесу своего сына, с которым в тайне от подельников произвела ещё 1,5 кг запрещённых веществ.В результате её сообщники получили 15 лет и 3 месяца, а также 12 лет тюрьмы. Женщина-химик проведёт в колонии 15 лет. Её сын был осужден ранее. Вдобавок судья конфисковал у фигурантов два жилых дома, а также машины Toyota Land Cruiser Prado и Ford Focus.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.