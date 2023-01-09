Первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков, предсказывают...

Первая половина дня будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков, предсказывают синоптики.В течение дня будет теплеть - от 24 градусов мороза утром - к минус 18 днем. И еще теплее вечером - всего минус 16.Влажность также уменьшится.Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святых из Никомидии. Наши предки заметили, что погода в этот день указывает на погоду в июле будущего года. Если 10 января случатся снегопады и метели, то в июле будут частые дожди. Если в этот день скирды хлеба были покрыты инеем, это тоже был верный знак того, что будущее лето будет дождливым.