С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178763 владимирцев.

Во Владимирской области 9 января выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Александровском и Гусь-Хрустальном, 2 - в Ковровском, по 1 - в Петушинском, Юрьев-Польском и Камешковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178763 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49654 заболевших во Владимире, 21122 - в Ковровском районе и 19294 - в округе Муром.