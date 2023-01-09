Кадры, которые прислал в редакцию ГТРК Владимир наш телезритель Юрий Воробьёв. Наружная...

Кадры, которые прислал в редакцию ГТРК "Владимир" наш телезритель Юрий Воробьёв. Наружная видеокамера в его доме запечатлела сразу нескольких диких животных.Первым в объектив попал дикий олень. Сначала он осторожно пробирается по сугробам, а затем пускается вскачь. Возможно, его напугал лай собак. Также на видео попала рыжая гостья- дикая лисица. Она деловито пробирается по поляне. Ну, а в новогоднюю ночь 1 января перед домом проскакал символ 2023-его - заяц. Все кадры сняты в садоводческом товариществе "Турист" в Суздальском районе.(видео Юрия Воробьёва)