Всероссийская акция Ёлка желаний продолжает исполнять самые заветные детские мечты. Так...

Всероссийская акция "Ёлка желаний" продолжает исполнять самые заветные детские мечты. Так шестилетний Илья из Владимира попросил у Деда Мороза возможность съездить к нему на родину в Великий Устюг. Посетить резиденцию и, конечно, лично пообщаться с главным зимним волшебником. Мечту мальчика исполнили замсекретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Картухин и гендиректор завода "Гусар" Сергей Карачков. Благодаря региональной акции "Единой России" "Ёлка желаний" уже сбылись заветные мечты десятков юных земляков.Вячеслав Картухин, заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия":- У Ильи непростая жизненная ситуация и мы с генеральным директором завода "Гусар" Сергеем Михайловичем Карачковым конечно же реализуем мечту Ильи и поможем ему съездить в Великий Устюг. Успехов тебе, Илья.Сергей Карачков, генеральный директор завода "Гусар":- Очень приятно, что мечты сбываются. С наступающим 2023 годом. Здоровья тебе, самое главное.