Во Владимирской области и по всей России с января 2023 года произошёл переход на единый налоговый...
Во Владимирской области и по всей России с января 2023 года произошёл переход на единый налоговый счет и единый налоговый платёж.
Данный механизм позволит уплачивать обязательные платежи одним «платежным поручением» без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету РФ.
Налоговый орган самостоятельно производит «зачет» перечисленных средств в счет плательщика.
Налоговая отчетность должна быть представлена не позднее 25-го числа месяца, а платежи перечислены не позднее 28-го.
При этом налоговые штрафы будут распределяться, как и прежде, по нормативам соответствующих налогов, а пени будут зачисляться следующим образом:
в федеральный бюджет — 40%;
в региональный бюджет — 43%;
в бюджеты государственных внебюджетных фондов — 17%.
Фото: pxfuel.com