Во Владимирской области и по всей России с января 2023 года произошёл переход на единый налоговый...

Во Владимирской области и по всей России с января 2023 года произошёл переход на единый налоговый счет и единый налоговый платёж.Данный механизм позволит уплачивать обязательные платежи одним «платежным поручением» без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету РФ.Налоговый орган самостоятельно производит «зачет» перечисленных средств в счет плательщика.Налоговая отчетность должна быть представлена не позднее 25-го числа месяца, а платежи перечислены не позднее 28-го.При этом налоговые штрафы будут распределяться, как и прежде, по нормативам соответствующих налогов, а пени будут зачисляться следующим образом:в федеральный бюджет — 40%;в региональный бюджет — 43%;в бюджеты государственных внебюджетных фондов — 17%.Фото: pxfuel.com