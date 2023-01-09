На протяжении последних трёх дней температура воздуха опускалась до -35.

Во Владимирской области к концу недели потеплеет до -7 градусов Цельсия. Об этом сообщают синоптики.В понедельник рождественские продолжатся. Температура установится на отметке -20. Во вторник, 10 января, столбик термометра поднимется до -17, а 11 числа будет уже 10-14 градусов ниже нуля. В четверг, пятницу и выходные ожидается 6-8 градусов мороза.В Центре «Фобос» добавили, что атмосферное давление понизится. Обильных осадков не предвидится, а скорость ветра не превысит 3-5 метров в секунду. К концу семидневки ясная погода сменится пасмурной.Напомним, что в конце новогодних каникул в 33-ем регионе произошло . На протяжении трёх дней температура воздуха опускалась до -35.