Верующие отмечают Рождество Христово. Один из главных православных праздников. Праздничные службы...

Верующие отмечают Рождество Христово. Один из главных православных праздников. Праздничные службы прошли во всех городах региона. А во Владимире центром духовных торжеств стал Успенский кафедральный собор. Все подробности- у Марии Платанюк.Главный храм Владимирской земли встречает звоном колоколов. Утреннюю службу в день Рождества Христова в Свято- Успенском кафедральном соборе возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Его Высокопреосвященству сослужали ключарь храма иеромонах Андрей (Горюнов) и клирики собора.В морозное утро Рождества под сводами Успенского собора 12-ого столетия - множество прихожан и паломников.На праздничной Рождественской службе присутствовали вице-губернатор Владимир Куимов, глава города Владимира и другие официальные лица. Сотни людей- в единой молитве в этот особенный день."В Рождество Божьим промыслом открываются цель и смысл земной жизни", подчёркивает владыка Тихон. Рождество Христово в этом году Россия встретила в непростых условиях. И всем верующим, по словам митрополита, предстоит исполнять свой долг, работая с максимальной отдачей. Понимая: "они- на переднем фланге. Самой важной линии- духовной обороны". Об этом владыка говорил и своём Рождественском послании."И сегодня поздравляю с Новым Годом и Рождеством Христовым всех наших воинов и всех тех, кто не утратил чувство славянского и православного братства! Пусть милость Божья придёт в наши дома, наши семьи и ко всем нашим родным и близким!"Богослужебные песнопения в Рождество исполнил Архиерейский хор под руководством регента Татьяны Оганян и епархиальный детский хор при Успенском кафедральном соборе.По традиции митрополит Владимирский и Суздальский Тихон обратился к пастве и после завершения Рождественской службы. Напомнив о глубинном смысле Рождества. Это радость, торжество, обновление, начало новой жизни. Сын Божий стал ещё и человеком.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Есть справедливость. Есть правда Божья. Есть вечная жизнь. И в эту вечную жизнь пойдут те, кто исполняет Закон Божий. В чём этот закон Божий? Это нравственный закон))Для архипастыря, духовенства, почетных гостей и прихожан был подготовлен Рождественский концерт. С праздничной программой выступили воспитанники Воскресной школы при Свято- Успенском кафдеральном соборе, детский хор и Архиерейский хор собора. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон вручил детям рождественские подарки.Великий православный праздник - время добра и милосердия. Рождество- тот самый день, который поселяет в сердцах веру и надежду. И дарит негасимый свет.Мария Платанюк "Вести-Владимир"