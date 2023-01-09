Из-за холодов энергетики региона решили повысить температуру сетевой воды в магистральных...

Из-за холодов энергетики региона решили повысить температуру сетевой воды в магистральных трубопроводах.Об этом сообщил владимирский филиал "Т Плюс". Жителей Владимирской области энергетики призывают к максимальной осторожности. Одна из главных рекомендаций- ограждать детей от использования системы горячего водоснабжения без присмотра взрослых. Обслуживающим организациям рекомендовано проверить работу автоматики тепловых пунктов и узлов в многоквартирных домах. Иначе владимирцы рискуют искупаться в кипятке.