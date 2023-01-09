Накануне в 16 часов 43 минуты поступил сигнал о возгорании частного жилого дома в деревне Новая...

Накануне в 16 часов 43 минуты поступил сигнал о возгорании частного жилого дома в деревне Новая Печуга Камешковского района.Горел деревянный жилой дом и хозпостройки на общей площади 116 кв.м. К сожалению, в ходе тушения обнаружено тело погибшего 32-летнего мужчины.По предварительной информации дознавателей МЧС России, к пожару могла привести неисправность электросети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.На момент происшествия мужчина находился в доме один, свидетелем пожара стал один из соседей, когда огонь уже успел разойтись по деревянному строению. Точная причина будет установлена после диагностики испытательной пожарной лаборатории.К ликвидации последствий происшествия привлекались 4 единицы техники и 15 человек.Фото пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области