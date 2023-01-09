На строящемся мосту через Оку, который станет частью платной трассы М-12, по состоянию на 7 января смонтировано 12 из 34 пар вант. Мостовики продолжали работать все праздники, несмотря на

На строящемся мосту через Оку, который станет частью платной трассы М-12, по состоянию на 7 января смонтировано 12 из 34 пар вант. Мостовики продолжали работать все праздники, несмотря на 30-градусный мороз, сообщили в ГК «Автодор». «Мостовики ведут подготовку к монтажу ещё одной пары вант. Левый русловой полупролет (консоль) моста смонтирован на половину длины, правый —