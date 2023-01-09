Площадь устранённых выбоин составила 2 563 квадратных метра.

Для ямочного ремонта трасс Владимирской области в новогодние праздники использовано более 160 тонн асфальта. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Для устранения дефектов на М-7 и Р-132 потребовалось 162 тонны литого и холодного асфальта. Площадь устранённых выбоин составила 2 563 квадратных метра.Порядка 1 382 «квадратов» - это отрезки с 222 по 340 километры автомагистрали М-7 в Ковровском, Вязниковском и Гороховецком районах. В Петушинском и Собинском районах залатали 330 квадратных метров ям. Порядка 345 квадратных метров повреждений ликвидировано на объезде Владимира. Ещё 506 - в Суздальском, Судогодском, Гусь-Хрустальном районах и в областном центре.