Сотрудники ЗАГС Владимирской области назвали красивые даты для свадеб в 2023 году, которые были опубликованы в telegram-канале регионального правительства. Будущим молодоженам предлагают 2
Сотрудники ЗАГС Владимирской области назвали красивые даты для свадеб в 2023 году, которые были опубликованы в telegram-канале регионального правительства. Будущим молодоженам предлагают 2 красивые даты зимой, 5 – весной, 4 – летом и 5 – осенью. Зима: 23.02.2023, 23.12.2023; весна: 02.03.2023, 03.03.2023, 23.03.2023, 05.05.2023, 23.05.2023; лето: 23.06.2023, 07.07.2023, 08.07.2023, 23.08.2023; осень: 09.09.2023, 23.09.2023, 03.10.2023, 03.11.2023,