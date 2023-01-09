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<a href="https://33live.ru/novosti/09-01-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-nazvany-krasivye-daty-dlya-svadeb-v-2023-godu.html" target="_blank">Во Владимирской области названы красивые даты для свадеб в 2023 году</a> - Сотрудники ЗАГС Владимирской области назвали красивые даты для свадеб в 2023 году, которые были опубликованы в telegram-канале регионального правительства. Будущим молодоженам предлагают 2