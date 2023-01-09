Жители микрорайона Юрьевец негодуют по поводу новой схемы движения по М7 в районе поворота на...

Жители микрорайона Юрьевец негодуют по поводу новой схемы движения по М7 в районе поворота на Институтский городок. Там убрали стрелку светофора и закрыли наземный пешеходный переход. В перспективе дорожники планируют совсем убрать "левый" поворот на этом участке.После капитального ремонта открыт подземный пешеходный тоннель. Сейчас специалисты тестируют работу подъемных платформ для маломобильных категорий граждан. Воспользоваться "подъемником" можно, нажав кнопку вызов диспетчера, который удаленно запускает платформу и контролирует ее работу с помощью видеокамер. ((архив))Капремонт перехода занял четыре месяца. Рабочие обновили систему гидроизоляции тоннеля, поменяли внутреннюю отделку и полностью переустроили лестничные марши.