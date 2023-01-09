Каникулы продлены в ряде районов и часть школ перешли на дистанционное обучение, сообщили только...

Каникулы продлены в ряде районов и часть школ перешли на дистанционное обучение, сообщили только что на очередной планерке у губернатора Владимирской области Александра Авдеева.В областном центре речь идет о трех школах.Напомним, что ранее предполагалось: муниципальные образовательные учреждения будут работать по обычному графику. При этом, учитывая сильное похолодание, в детских садах и школах должны соблюдаться требования к нормативному температурному режиму в помещениях с пребыванием детей.Директорам школ предписано обеспечить реализацию образовательных программ дистанционно, с применением электронных форм обучения, при наружной температуре воздуха:для учащихся 1-4 классов - от минус 25 градусов;для учащихся 5-9 классов - от минус 26 градусов;для учащихся 10-11 классов - от минус 31 градуса и ниже.Фото https://www.pxfuel.com