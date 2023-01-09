Против жителя Коврова, осужденного за взрыв гранаты в торговом центре, возбуждено уголовное дело за...

Против жителя Коврова, осужденного за взрыв гранаты в торговом центре, возбуждено уголовное дело за неуважение к суду.Еще в январе 2022 года Ковровский городской суд рассмотрел дело ковровчанина, обвиняемого в покушении на убийство общеопасным способом и незаконном хранении взрывного устройства. Мы подробно рассказывали об этом случае. 1 ноября 2020 года ревнивый мужчина пришел на Октябрьский рынок в городе Коврове выяснять отношения со своей бывшей подругой. С собой он взял гранату. В результате ссоры граната сдетонировала - пострадали три человека, включая самого подсудимого. 43-летний ковровчанин лишился части руки, владелец торговой точки и продавщица получили осколочные ранения груди.Как выяснили следователи, осколочную гранату обвиняемый нашел на приусадебном участке в Ковровском районе и несколько лет хранил её в тайнике.Суд назначил обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Апелляционный суд оставил приговор без изменения. Однако подсудимый усугубил свое положение неоднократными оскорблениями потерпевшей во время заседания, унижая ее честь и достоинство нецензурной бранью.Старший помощник ковровского прокурора составил рапорт, который послужил поводом для возбуждения нового уголовного дела за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства.Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело будет рассмотрено в Ковровском городском суде.Фото: Pexels.com