Поликлиники региона в праздники работали стабильно, сообщили только что на очередной планерке у...

Поликлиники региона в праздники работали стабильно, сообщили только что на очередной планерке у губернатора Владимирской области Александра Авдеева.С 1 января по сегодняшний день родилось 149 человек - больше мальчиков. Много было в новогодние праздники вызовов по травмам: особенно отличились Владимир, Вязники, Гусь-Хрустальный. При этом, было сделано на 30% меньше вызовов "Скорой помощи", чем в прошлом году.С начала года было госпитализировно около полутора тысяч человек, и из них только одна госпитализация с травмами от взрыва пиротехники.Также медики отмечают "выраженное снижение по ковиду".Напомним, что на 9 января еще 17 человек заболели коронавирусом за сутки во Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com