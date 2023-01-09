В Сети проявилась видеопрогулка по строящемуся храму в честь святого и равноапостольного князя...

В Сети проявилась видеопрогулка по строящемуся храму в честь святого и равноапостольного князя Владимира.Он находится в сквере имени Малеева и Кангина в Коврове, строится на пожертвования благотворительного фонда "Содружество 33". Камень был заложен ещё в 2018 году. Основная часть здания была построена за один год, сейчас из-за нехватки финансирования работы не продолжаются или ведутся крайне медленно. При хорошем раскладе 47-метровая церковь может стать самой высокой в регионе.