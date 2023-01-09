Состоялось закрытие XXII Всероссийского турнира юных хоккеистов памяти трёхкратного Олимпийского...

Состоялось закрытие XXII Всероссийского турнира юных хоккеистов памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Павловича Рагулина.⁣⁣⠀⁣⁣⠀Финальный матч, в котором за победу на турнире сразились «Судогодец» и «Газовик» из города Кимры Тверской области начался в 12 часов, сообщает ВК Управление культуры Судогодского района.В первом периоде судогодские ребята проиграли со счетом 1:3. Зато во втором смогли сравнять счет. Но затем верх снова стал одерживать "Газовик". Однако хозяева не только смогли сравнять счет, но и зафиксировали победный счет 5:4.В итоге, «Газовик» завоевал «серебро». На третьем месте команда «Балтач» из Татарстана⁣⠀⁣⁣⠀Церемония закрытия турнира начнется в районном Доме культуры (ул. Коммунистическая зд.1б) в 15:00⁣⁣.⁣⁣⠀Почетными гостями на церемонии закрытия турнира будут: ⁣⁣⠀- Рагулина Ольга Юрьевна, вдова А.П. Рагулина;⁣⁣⠀- Рагулин Михаил Павлович, брат А.П. Рагулина;⁣⁣⠀- Рагулин Александр Александрович, внук А.П. Рагулина;⁣⁣⠀- Олимпийские чемпионы по хоккею Юрий Лебедев, Александр Пашков, ⁣⁣⠀соратники А.П. Рагулина.Фото ВК Управление культуры Судогодского района.