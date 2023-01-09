Владимирский областной суд вынес приговор группе из двух мужчин и женщины, признанным виновными в производстве наркотиков, а также покушении на сбыт в особо крупном размере. По данным

Владимирский областной суд вынес приговор группе из двух мужчин и женщины, признанным виновными в производстве наркотиков, а также покушении на сбыт в особо крупном размере. По данным областной прокуратуры, осужденные с ноября 2019 по июнь 2020 года производили в деревнях Арсаки и Гидеево Александровского района наркотики с содержанием вещества N-метилэфедрона. 26 июня 2020 года оперативники