Приказом председателя Правления Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с...

Приказом председателя Правления Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с 1 января 2023 года Антон Курбаков переведён на должность управляющего Отделением Фонда по Владимирской области, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Антон Александрович Курбаков родился в 1974 году во Владимире. В 1996 году закончил Владимирский политехнический институт по специальности «Автоматика и управление в технических системах». После службы в армии в 1998 году пришел на работу в систему Пенсионного фонда, с которым оказалась связана вся его дальнейшая профессиональная деятельность. Прошёл служебный путь от ведущего специалиста отдела персонифицированного учёта Отделения ПФР до управляющего региональным Отделением Пенсионного фонда РФ. Под его руководством Отделение приняло активное участие в реализации ряда пилотных проектов ПФР, в том числе по развитию Клиентских служб, цифровизации сервисов, созданию Центра общения старшего поколения.Напомним, что новый государственный фонд начал свою работу с 1 января 2023 года и объединил функции Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).Фото пресс-служба Правительства Владимирской области.