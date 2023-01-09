За 2022-ой год санитарные врачи получили более 70 жалоб на качество водоснабжения.

Владимирский Роспотребнадзор пресёк восемь нарушений в автоматах с питьевой водой. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.За 2022-ой год санитарные врачи получили более 70 жалоб на качество водоснабжения. Специалисты лабораторий провели анализ более 8000 проб. По результатам проверок составлено 8 протоколов, выдано 7 представлений и 21 предостережение.Более 30 жителей Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Муромского, Меленковского, Петушинского, Собинского, Суздальского и Кольчугинского районов пожаловались на отключения воды. Информация направлена главам районов для принятия мер.