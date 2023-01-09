За первую неделю 2023 года на дорогах Владимирской области произошло 18 ДТП, в которых погибли 2 человека и 18 получили травмы, в том числе 3 детей, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

За первую неделю 2023 года на дорогах Владимирской области произошло 18 ДТП, в которых погибли 2 человека и 18 получили травмы, в том числе 3 детей, сообщили в пресс-службе региональной полиции. Полицейские оформили 424 аварии с материальным ущербом. 134 водителя попались в нетрезвом виде за рулем, либо отказались от медосвидетельствования. К счастью, никто из них