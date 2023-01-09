Всего в регионе зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли...

Всего в регионе зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 18 получили ранения различной степени тяжести.В том числе, травмированы трое детей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Полицейскими оформлено 424 происшествия с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 134 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Однако с участием водителей в нетрезвом состоянии дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.