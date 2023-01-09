Начало первой рабочей недели года в области оказалось морозным. В соцсетях пользователи региона делились фотографиями с показателями уличных термометров и впечатлениями от выхода на

Начало первой рабочей недели года в области оказалось морозным. В соцсетях пользователи региона делились фотографиями с показателями уличных термометров и впечатлениями от выхода на улицу. Комментарии из соцсетей: Центр -32, причем на гостовском термометре, а не на китайском… Нововязники -35… В Вязниковском районе фиксировали одни из самых низких температур по региону. Сотрудники МЧС области развернули