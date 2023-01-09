Член королевской семьи Великобритании и некогда любимец подданых Принц Гарри серьезно пошатнул свое положение.

Член королевской семьи Великобритании и некогда любимец подданых Принц Гарри серьезно пошатнул свое положение.На днях на полкахкнижных магазинах появится шокирующая новинка. Принц Гарри, некогда наследникбританской короны, а ныне, по словам британской прессы, взбунтовавшийсямятежник выпускает мемуары. Название говорит само за себя — "Запасной".Уже сейчасизвестны некоторые подробности из содержания провокационной книги. Так, Принц Гаррираскрыл в ней правду о второй семье. Выяснилось, что после трагической гибели ПринцессыДианы, матери Принца, тогда еще мальчик сблизился с семейной парой журналистови продюсеров Майка Холдинга и Тани Дженкинс.Впервые онивстретились в Ботсване, когда Принц Гарри приехал в эту страну. Семейная пара,по словам Гарри, помогла ему в первые месяцы после трагедии. Сейчас, спустя 15лет с первого визита, мужчина продолжает тепло любить африканскую страну."У меня естьвторая семья здесь. Компания близких друзей, которая буквально вытащиламеня", — рассказывает муж Меган Маркл.Пока неизвестно,как к такому откровению отнесется жена Принца Гарри. Меган Маркл уже успелапрославиться своими заявления о королевской семье. Возможно, после выхода книгипоследует новая волна негатива по отношению к семейной чете.