В региональном министерстве спорта поделились спортивной афишей. 11 января в парке “Дружба” пройдет 3-й этап межрегиональных соревнований по лыжным гонкам «Золотое кольцо России».

В региональном министерстве спорта поделились спортивной афишей. 11 января в парке “Дружба” пройдет 3-й этап межрегиональных соревнований по лыжным гонкам «Золотое кольцо России». Напомним, эти соревнования перенесли с 8 января из-за сильных морозов. Также 11 января во Владимире пройдет чемпионат области по спортивной борьбе (греко-римская борьба, вольная борьба). Соревнования состоятся в спорткомплексе единоборств им. Дмитрия Тимофеева.